Стихи русских поэтов классиков
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Читать стихотворения русских поэтовНа протяжении последних веков бурно развивалась не только мировая литература, но также и русская, что является еще одним поводом для гордости. В частности выделяются достижения русских поэтов-классиков на фоне всех остальных.
Лучшие стихи русских классиковВ данном разделе Вы сможете присоединиться к приключениям по просторам отечественной поэзии, которая никогда не может оставить человека равнодушным, манит и чарует своей красотой, дергает за самые потайные ниточки души. Ведь поэтам-классикам всегда удавалось достучаться до самых глубин человеческого сознания и зацепить все те эмоции, которые иногда в повседневной жизни дремлют внутри нас. Будь то Пушкин, Есенин или Маяковский – в стихах каждого из них Вы почувствуете все краски человеческой жизни. Окунитесь в этот прекрасный мир стихов и поэм русских писателей на нашем сайте, и Вы будете возвращаться снова и снова в этот удивительный мир великого русского слова.
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Отзывы: 5
Это не просто литературный жанр! Перед вами целое наследие, которое надо хранить, уважать и передать будущим поколениям. Считаю, что стихи русских поэтов классиков — это поэзия души, самого ценного в человеке.
класс
Я хочу чтобы вы мне разрешили прочитать стих о Александр Сергейевич Пушкин зимнее утро
классно
Стихи все очень хорошие, но почему нет стихов Габдулы Тукая? Его прекрасные стихи о прилежности , о труде, о любви к своей деревне мне в детстве читал папа. Стихи Тукая меня вдохновляли, только надо их правильно перевести с татарского.