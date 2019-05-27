Стихи классиков > Стихи русских поэтов классиков
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Стихи русских поэтов классиков

Список стихотворений:

  1. 75
    Лучшее Александр Пушкин — Осень
  2. 18
    Лучшее Евгений Евтушенко — Цветы лучше пуль
  3. 43
    Лучшее Александр Пушкин — Пророк
  4. 55
    Лучшее Михаил Лермонтов — Утес
  5. 133
    Лучшее Александр Пушкин — Я помню чудное мгновенье (Керн)
  6. 78
    Лучшее Александр Пушкин — Я вас любил, любовь еще, быть может
  7. 30
    Лучшее Александр Пушкин — Во глубине сибирских руд
  8. 52
    Лучшее Александр Пушкин — Я памятник себе воздвиг нерукотворный
  9. 26
    Лучшее Михаил Лермонтов — Дума
  10. 48
    Лучшее Сергей Есенин — Ты меня не любишь, не жалеешь
  11. 18
    Лучшее Сергей Есенин — Русь
  12. 12
    Лучшее Владимир Маяковский — Нате
  13. 53
    Лучшее Владимир Маяковский — Лиличка
  14. 41
    Лучшее Марина Цветаева — Мне нравится, что вы больны не мной
  15. 34
    Лучшее Александр Блок — На поле Куликовом
  16. 29
    Лучшее Александр Пушкин — Сказка о попе и о работнике его Балде
  17. 37
    Лучшее Александр Пушкин — Сказка о царе Салтане
  18. 50
    Лучшее Сергей Есенин — Пороша
  19. 33
    Лучшее Михаил Лермонтов — Тучи
  20. 12
    Лучшее Александр Блок — В ресторане
  21. 56
    Лучшее Михаил Лермонтов — Смерть поэта
  22. 527
    Лучшее Михаил Лермонтов — Бородино
  23. 40
    Лучшее Александр Блок — Скифы
  24. 7
    Лучшее Александр Блок — Русь
  25. 43
    Лучшее Александр Блок — Россия
  26. 19
    Лучшее Иван Бунин — Вечер
  27. 12
    Лучшее Анна Ахматова — Мне ни к чему одические рати
  28. 53
    Лучшее Александр Пушкин — Узник
  29. 13
    Лучшее Михаил Лермонтов — Пророк
  30. 92
    Лучшее Михаил Лермонтов — Парус (Белеет парус одинокий)
  31. 21
    Лучшее Владимир Маяковский — Юбилейное
  32. 27
    Лучшее Владимир Маяковский — Хорошее отношение к лошадям
  33. 6
    Лучшее Михаил Лермонтов — Одиночество
  34. 108
    Лучшее Александр Пушкин — Песнь о Вещем Олеге
  35. 24
    Лучшее Михаил Лермонтов — Нищий
  36. 9
    Лучшее Александр Блок — На железной дороге
  37. 11
    Лучшее Марина Цветаева — Бабушке
  38. 89
    Лучшее Владимир Маяковский — Стихи о советском паспорте
  39. 43
    Лучшее Анна Ахматова — Мужество
  40. 2
    Лучшее Владимир Маяковский — Прозаседавшиеся
  41. 57
    Лучшее Владимир Маяковский — Послушайте
  42. 30
    Лучшее Михаил Лермонтов — Листок
  43. 17
    Лучшее Владимир Маяковский — Облако в штанах (Поэма)
  44. 8
    Лучшее Владимир Маяковский — О дряни
  45. 6
    Лучшее Владимир Маяковский — Ночь
  46. 4
    Лучшее Гавриил Державин — Памятник
  47. 64
    Лучшее Александр Блок — Незнакомка
  48. 58
    Лучшее Александр Блок — Ночь, улица, фонарь, аптека
  49. 5
    Лучшее Владимир Маяковский — Необычайное приключение
  50. 13
    Лучшее Владимир Маяковский — Левый марш
  51. 21
    Лучшее Владимир Маяковский — А вы могли бы
  52. 124
    Лучшее Александр Твардовский — Я убит подо Ржевом
  53. 10
    Лучшее Марина Цветаева — Тоска по Родине
  54. 7
    Лучшее Михаил Лермонтов — Поэт
  55. 11
    Лучшее Анна Ахматова — Мне голос был
  56. 15
    Лучшее Афанасий Фет — На заре ты её не буди
  57. 25
    Лучшее Афанасий Фет — Ласточки пропали
  58. 111
    Лучшее Александр Пушкин — Письмо Татьяны к Онегину
  59. 12
    Лучшее Александр Пушкин — Талисман
  60. 27
    Лучшее Иосиф Бродский — Одиночество
  61. 42
    Лучшее Иосиф Бродский — Пилигримы
  62. 174
    Лучшее Константин Симонов — Жди меня, и я вернусь
  63. 122
    Лучшее Александр Пушкин — Зимнее утро (Мороз и солнце; день чудесный)
  64. 15
    Лучшее Анна Ахматова — Я научилась просто мудро жить
  65. 8
    Лучшее Афанасий Фет — Заря прощается с землею
  66. 8
    Лучшее Александр Пушкин — Демон
  67. 168
    Лучшее Константин Симонов — Сын артиллериста
  68. 10
    Лучшее Афанасий Фет — Вечер
  69. 28
    Лучшее Афанасий Фет — Я пришел к тебе с приветом
  70. 69
    Лучшее Иосиф Бродский — Не выходи из комнаты, не совершай ошибку
  71. 20
    Лучшее Иосиф Бродский — Натюрморт
  72. 4
    Лучшее Анна Ахматова — Родная земля
  73. 13
    Лучшее Анна Ахматова — Сжала руки под темной вуалью
  74. 20
    Лучшее Александр Пушкин — Подражания Корану
  75. 30
    Лучшее Федор Тютчев — Она сидела на полу
  76. 3
    Лучшее Александр Пушкин — Разговор книгопродавца с поэтом
  77. 46
    Лучшее Анна Ахматова — Реквием (Поэма)
  78. 28
    Лучшее Анна Ахматова — Сероглазый король
  79. 24
    Лучшее Афанасий Фет — Чудная картина
  80. 44
    Лучшее Федор Тютчев — Зима недаром злится
  81. 33
    Лучшее Федор Тютчев — Есть в осени первоначальной
  82. 63
    Лучшее Федор Тютчев — Весенняя гроза (Люблю грозу в начале мая)
  83. 38
    Лучшее Федор Тютчев — Весенние воды
  84. 10
    Лучшее Александр Пушкин — Сожженное письмо
  85. 37
    Лучшее Федор Тютчев — Я встретил вас, и все былое
  86. 12
    Лучшее Анна Ахматова — Перед весной бывают дни такие
  87. 60
    Лучшее Александр Пушкин — Зимняя дорога
  88. 37
    Лучшее Федор Тютчев — Умом Россию не понять
  89. 45
    Лучшее Александр Пушкин — Пущину
  90. 10
    Лучшее Анна Ахматова — Песня последней встречи
  91. 91
    Лучшее Александр Пушкин — Няне
  92. 11
    Лучшее Александр Блок — Девушка пела в церковном хоре
  93. 46
    Лучшее Эдуард Асадов — Я могу тебя очень ждать
  94. 14
    Лучшее Александр Блок — Двенадцать (Поэма 12)
  95. 10
    Лучшее Александр Пушкин — 19 октября
  96. 37
    Лучшее Евгений Евтушенко — Людей неинтересных в мире нет
  97. 44
    Лучшее Сергей Есенин — Письмо матери (Ты жива еще, моя старушка)
  98. 44
    Лучшее Сергей Есенин — Письмо к женщине
  99. 23
    Лучшее Сергей Есенин — Отговорила роща золотая
  100. 7
    Лучшее Александр Пушкин — Поэт и толпа
  101. 49
    Лучшее Александр Пушкин — Цветок
  102. 30
    Лучшее Александр Пушкин — Анчар
  103. 29
    Лучшее Сергей Есенин — Не жалею, не зову, не плачу
  104. 12
    Лучшее Николай Некрасов — Русские женщины
  105. 5
    Лучшее Владимир Маяковский — Про это
  106. 7
    Лучшее Александр Пушкин — Кавказский пленник
  107. 27
    Лучшее Сергей Есенин — Мне осталась одна забава
  108. 14
    Лучшее Сергей Есенин — Клён ты мой опавший
  109. 5
    Лучшее Николай Некрасов — Родина
  110. 23
    Лучшее Николай Некрасов — Размышления у парадного подъезда
  111. 4
    Лучшее Николай Некрасов — Пророк
  112. 7
    Лучшее Александр Пушкин — На холмах Грузии лежит ночная мгла
  113. 5
    Лучшее Александр Блок — Фабрика
  114. 9
    Лучшее Николай Некрасов — Мы с тобой бестолковые люди
  115. 9
    Лучшее Михаил Лермонтов — Сон
  116. 76
    Лучшее Николай Некрасов — Крестьянские дети
  117. 17
    Лучшее Николай Некрасов — Зеленый шум
  118. 14
    Лучшее Николай Некрасов — Забытая деревня
  119. 38
    Лучшее Николай Некрасов — Железная дорога
  120. 15
    Лучшее Александр Пушкин — Бесы
  121. 9
    Лучшее Александр Пушкин — Мадонна
  122. 4
    Лучшее Александр Пушкин — Храни меня мой талисман
  123. 14
    Лучшее Александр Пушкин — Поэту
  124. 5
    Лучшее Александр Пушкин — Эхо
  125. 26
    Лучшее Александр Пушкин — Сказка о золотом петушке
  126. 11
    Лучшее Александр Пушкин — Вновь я посетил
  127. 27
    Лучшее Александр Пушкин — Туча
  128. 28
    Лучшее Борис Пастернак — Быть знаменитым некрасиво
  129. 11
    Лучшее Борис Пастернак — Нобелевская премия
  130. 18
    Лучшее Борис Пастернак — Никого не будет в доме
  131. 29
    Лучшее Борис Пастернак — Июль
  132. 45
    Лучшее Борис Пастернак — Зимняя ночь (Свеча горела на столе)
  133. 16
    Лучшее Борис Пастернак — Гамлет
  134. 29
    Лучшее Николай Гумилев — Жираф
  135. 22
    Лучшее Михаил Лермонтов — Когда волнуется желтеющая нива
  136. 11
    Лучшее Михаил Лермонтов — Кинжал
  137. 20
    Лучшее Михаил Лермонтов — Я не унижусь пред тобою
  138. 210
    Лучшее Александр Твардовский — Рассказ танкиста
  139. 8
    Лучшее Александр Пушкин — Свободы сеятель пустынный
  140. 336
    Лучшее Александр Пушкин — У лукоморья дуб зеленый
  141. 48
    Лучшее Иосиф Бродский — Я вас любил
  142. 33
    Лучшее Александр Блок — Летний вечер
  143. 8
    Лучшее Александр Пушкин — Вольность
  144. 11
    Лучшее Александр Пушкин — Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
  145. 28
    Лучшее Александр Пушкин — Сказка о рыбаке и рыбке
  146. 27
    Лучшее Александр Пушкин — Признание
  147. 13
    Лучшее Александр Пушкин — Если жизнь тебя обманет
  148. 9
    Лучшее Александр Пушкин — К Чаадаеву
  149. 15
    Лучшее Александр Пушкин — Арион
  150. 16
    Лучшее Михаил Лермонтов — Родина (Люблю отчизну я, но странною любовью)
  151. 20
    Лучшее Михаил Лермонтов — Кавказ
  152. 86
    Лучшее Афанасий Фет — Весенний дождь
  153. 26
    Лучшее Александр Пушкин — Деревня
  154. 24
    Лучшее Сергей Есенин — Заметался пожар голубой
  155. 5
    Лучшее Александр Пушкин — Погасло дневное светило
  156. 32
    Лучшее Михаил Лермонтов — Осень
  157. 22
    Лучшее Николай Некрасов — Внимая ужасам войны
  158. 52
    Лучшее Сергей Есенин — Белая береза под моим окном
  159. 6
    Лучшее Николай Некрасов — Я не люблю иронии твоей
  160. 11
    Лучшее Николай Некрасов — Элегия
  161. 43
    Лучшее Владимир Маяковский — Что такое хорошо и что такое плохо
  162. 21
    Лучшее Николай Некрасов — Школьник
  163. 40
    Лучшее Николай Некрасов — Тройка
  164. 16
    Лучшее Сергей Есенин — Я покинул родимый дом
  165. 6
    Лучшее Николай Некрасов — В дороге
  166. 32
    Лучшее Сергей Есенин — Черный человек
  167. 17
    Лучшее Михаил Лермонтов — И скучно и грустно
  168. 7
    Лучшее Николай Гумилев — Волшебная скрипка
  169. 12
    Лучшее Михаил Лермонтов — Ангел
  170. 11
    Лучшее Михаил Лермонтов — Валерик
  171. 5
    Лучшее Михаил Лермонтов — Узник
  172. 30
    Лучшее Михаил Лермонтов — Три пальмы
  173. 3
    Лучшее Михаил Лермонтов — Завещание
  174. 7
    Лучшее Сергей Есенин — Русь советская
  175. 3
    Лучшее Афанасий Фет — Одним толчком согнать ладью живую
  176. 8
    Лучшее Елена Благинина — Посидим в тишине
  177. 2
    Лучшее Анна Ахматова — Поэма без героя
  178. 22
    Лучшее Корней Чуковский — Айболит
  179. 48
    Лучшее Корней Чуковский — Мойдодыр
  180. 12
    Лучшее Корней Чуковский — Краденое солнце
  181. 17
    Лучшее Владимир Маяковский — Кем быть
  182. 30
    Лучшее Иван Суриков — Детство
  183. 22
    Лучшее Владимир Высоцкий — Я не люблю
  184. 11
    Лучшее Борис Пастернак — Рождественская звезда
  185. 59
    Лучшее Андрей Дементьев — Баллада о матери
  186. 59
    Лучшее Сергей Михалков — Дело было вечером, делать было нечего
  187. 8
    Лучшее Николай Гумилев — Шестое чувство
  188. 63
    Лучшее Расул Гамзатов — Журавли
  189. 24
    Лучшее Вадим Шефнер — Слова (Словом можно убить)
  190. 31
    Лучшее Роберт Рождественский — Помните
  191. 48
    Лучшее Николай Некрасов — Однажды, в студеную зимнюю пору
  192. 4
    Лучшее Юрий Визбор — Ты у меня одна
  193. 3
    Лучшее Юрий Визбор — Милая моя
  194. 18
    Лучшее Леонид Филатов — Про Федота-стрельца, удалого молодца
  195. 16
    Лучшее Николай Некрасов — Кому на Руси жить хорошо
  196. 14
    Лучшее Евгений Евтушенко — Всегда найдется женская рука
  197. 15
    Лучшее Евгений Евтушенко — Дай бог
  198. 99
    Лучшее Андрей Дементьев — Никогда ни о чем не жалейте
  199. 9
    Лучшее Александр Грибоедов — Горе от ума
  200. 36
    Лучшее Эдуард Асадов — Трусиха
  201. 46
    Лучшее Александр Твардовский — Василий Теркин
  202. 102
    Лучшее Муса Джалиль — Варварство
  203. 10
    Лучшее Владимир Высоцкий — Баллада о Любви
  204. 8
    Лучшее Роберт Рождественский — Все начинается с любви
  205. 7
    Лучшее Василий Жуковский — Птичка
  206. 4
    Лучшее Василий Жуковский — Котик и козлик
  207. 13
    Лучшее Федор Тютчев — Еще земли печален вид
  208. 45
    Лучшее Александр Пушкин — Зима, Крестьянин, торжествуя
  209. 51
    Лучшее Константин Симонов — Открытое письмо
  210. 70
    Лучшее Александр Пушкин — Уж небо осенью дышало
  211. 16
    Лучшее Вероника Тушнова — А знаешь, все еще будет
  212. 53
    Лучшее Николай Некрасов — Есть женщины в русских селеньях
  213. 25
    Лучшее Сергей Михалков — Щенок
  214. 127
    Лучшее Сергей Михалков — Дядя Степа
  215. 22
    Лучшее Сергей Михалков — Про мимозу
  216. 68
    Лучшее Самуил Маршак — Рассказ о неизвестном герое
  217. 17
    Лучшее Самуил Маршак — Почта
  218. 49
    Лучшее Самуил Маршак — Школьнику на память
  219. 8
    Лучшее Михаил Лермонтов — Морская царевна
  220. 17
    Лучшее Иван Бунин — Матери
  221. 32
    Лучшее Самуил Маршак — Детки в клетке
  222. 14
    Лучшее Самуил Маршак — Усатый-полосатый
  223. 39
    Лучшее Константин Бальмонт — Русский язык
  224. 3
    Лучшее Александр Твардовский — По праву памяти
  225. 58
    Лучшее Юлия Друнина — Зинка
  226. 12
    Лучшее Иван Никитин — Утро
  227. 45
    Лучшее Давид Самойлов — Сороковые
  228. 3
    Лучшее Давид Самойлов — Выезд
  229. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Штрафные батальоны
  230. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Утренняя гимнастика
  231. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Смотрины
  232. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Скалолазка
  233. 7
    Лучшее Владимир Высоцкий — Райские яблоки
  234. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Прощание с горами
  235. 5
    Лучшее Владимир Высоцкий — Дорогая передача
  236. 7
    Лучшее Владимир Высоцкий — Песня о друге (Если друг оказался вдруг)
  237. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Охота на волков
  238. 7
    Лучшее Владимир Высоцкий — Он не вернулся из боя
  239. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Москва-Одесса
  240. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Купола
  241. 7
    Лучшее Владимир Высоцкий — Кони привередливые
  242. 4
    Лучшее Владимир Высоцкий — Здесь вам не равнина
  243. 4
    Лучшее Владимир Высоцкий — Ещё не вечер
  244. 131
    Лучшее Александр Пушкин — Евгений Онегин
  245. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Диалог у телевизора
  246. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Две судьбы
  247. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Высота
  248. 21
    Лучшее Владимир Высоцкий — Братские могилы
  249. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Белое безмолвие
  250. 3
    Лучшее Владимир Высоцкий — Банька по-белому
  251. 4
    Лучшее Владимир Высоцкий — Баллада о детстве
  252. 6
    Лучшее Владимир Высоцкий — Баллада о борьбе
  253. 35
    Лучшее Роберт Рождественский — Человеку надо мало
  254. 49
    Лучшее Роберт Рождественский — Реквием (Вечная слава героям)
  255. 10
    Лучшее Александр Пушкин — Редеет облаков летучая гряда
  256. 10
    Лучшее Александр Пушкин — Телега жизни
  257. 18
    Лучшее Александр Пушкин — Птичка
  258. 4
    Лучшее Александр Пушкин — Царское село
  259. 5
    Лучшее Александр Пушкин — Стансы
  260. 12
    Лучшее Александр Пушкин — Поэт
  261. 3
    Лучшее Александр Пушкин — Портрет
  262. 9
    Лучшее Александр Пушкин — Ты и вы
  263. 8
    Лучшее Александр Пушкин — Обвал
  264. 3
    Лучшее Александр Пушкин — Кавказ
  265. 7
    Лучшее Александр Пушкин — Что в имени тебе моем
  266. 32
    Лучшее Александр Пушкин — Клеветникам России
  267. 5
    Лучшее Александр Пушкин — Из Пиндемонти
  268. 3
    Лучшее Александр Пушкин — Борис Годунов
  269. 8
    Лучшее Александр Пушкин — Жених
  270. 5
    Лучшее Александр Пушкин — Пир во время чумы
  271. 17
    Лучшее Александр Пушкин — Медный всадник
  272. 15
    Лучшее Василий Жуковский — Светлана
  273. 5
    Лучшее Василий Жуковский — Сельское кладбище
  274. 12
    Лучшее Василий Жуковский — Вечер
  275. 7
    Лучшее Василий Жуковский — Невыразимое
  276. 15
    Лучшее Василий Жуковский — Море
  277. 10
    Лучшее Василий Жуковский — Людмила
  278. 18
    Лучшее Василий Жуковский — Лесной царь
  279. 0
    Лучшее Николай Заболоцкий — Слово о полку Игореве
  280. 29
    Лучшее Василий Жуковский — Спящая царевна (Сказка)
  281. 4
    Лучшее Николай Заболоцкий — О красоте человеческих лиц
  282. 39
    Лучшее Николай Заболоцкий — Некрасивая девочка
  283. 37
    Лучшее Николай Заболоцкий — Не позволяй душе лениться
  284. 5
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  416. 24
    Сергей Есенин — Сыпь гармоника
  417. 6
    Сергей Есенин — Спит ковыль, Равнина дорогая
  418. 8
    Сергей Есенин — Собаке Качалова (Дай, Джим, на счастье лапу мне)
  419. 19
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  420. 3
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  421. 37
    Сергей Есенин — Поёт зима, аукает
  422. 3
    Александр Блок — Стихи о Прекрасной даме (Цикл)
  423. 35
    Владимир Маяковский — Во весь голос
  424. 3
    Сергей Есенин — О красном вечере задумалась дорога
  425. 6
    Александр Блок — Предчувствую Тебя
  426. 11
    Владимир Маяковский — Флейта-позвоночник (Поэма)
  427. 4
    Марина Цветаева — Кто создан из камня, кто создан из глины
  428. 11
    Михаил Лермонтов — Нет, я не Байрон, я другой
  429. 8
    Александр Блок — Мы встречались с тобой на закате
  430. 13
    Михаил Лермонтов — Нет, не тебя так пылко я люблю
  431. 39
    Михаил Лермонтов — На севере диком стоит одиноко
  432. 16
    Михаил Лермонтов — Молитва (В минуту жизни трудную)
  433. 6
    Александр Блок — О, я хочу безумно жить
  434. 10
    Александр Блок — О, весна без конца и без краю
  435. 15
    Александр Блок — О доблестях, о подвигах, о славе
  436. 29
    Афанасий Фет — Мама, глянь-ка из окошка
  437. 70
    Михаил Лермонтов — Прощай, немытая Россия
  438. 13
    Владимир Маяковский — Люблю
  439. 35
    Александр Твардовский — Я знаю, никакой моей вины
  440. 33
    Евгений Евтушенко — Хотят ли русские войны
  441. 41
    Марина Цветаева — Уж сколько их упало в эту бездну
  442. 15
    Анна Ахматова — Двадцать первое, Ночь, Понедельник
  443. 26
    Анна Ахматова — А ты думал, я тоже такая
  444. 6
    Анна Ахматова — Все расхищено, предано, продано
  445. 8
    Анна Ахматова — Не с теми я, кто бросил землю
  446. 30
    Иосиф Бродский — Я входил вместо дикого зверя в клетку
  447. 23
    Иосиф Бродский — Я всегда твердил, что судьба игра
  448. 8
    Анна Ахматова — Все мы бражники здесь, блудницы
  449. 57
    Иосиф Бродский — Письма римскому другу
  450. 8
    Анна Ахматова — Я не любви твоей прошу
  451. 42
    Константин Симонов — Убей его (Если дорог тебе твой дом)
  452. 2
    Афанасий Фет — Ель рукавом мне тропинку завесила
  453. 74
    Константин Симонов — Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины
  454. 7
    Афанасий Фет — Я тебе ничего не скажу
  455. 5
    Афанасий Фет — Это утро, радость эта
  456. 11
    Афанасий Фет — Шепот, робкое дыханье
  457. 59
    Константин Симонов — Майор привез мальчишку на лафете
  458. 12
    Александр Пушкин — К морю
  459. 21
    Федор Тютчев — О, как убийственно мы любим
  460. 16
    Федор Тютчев — Не то, что мните вы, природа
  461. 0
    Афанасий Фет — Ты отстрадала, я еще страдаю
  462. 13
    Борис Заходер — Не везет
  463. 0
    Маргарита Агашина — Сын
  464. 0
    Дмитрий Кедрин — Дума
  465. 10
    Федор Тютчев — Silentium (Силентиум, Молчание)
  466. 0
    Иосиф Бродский — Сын, если я не мертв
  467. 35
    Александр Кочетков — Баллада о прокуренном вагоне
  468. 1
    Владимир Высоцкий — Гимн школе
  469. 28
    Александр Пушкин — Зимний вечер (Буря мглою небо кроет)
  470. 28
    Сергей Есенин — Песнь о собаке
  471. 23
    Сергей Есенин — Нивы сжаты, рощи голы
  472. 12
    Сергей Есенин — Мелколесье, степь и дали
  473. 10
    Сергей Есенин — Край ты мой заброшенный
  474. 5
    Сергей Есенин — Край любимый, сердцу снятся
  475. 0
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  476. 0
    Николай Некрасов — Муза
  477. 37
    Николай Некрасов — Мороз, красный нос
  478. 8
    Марина Цветаева — Я тебя отвоюю у всех земель
  479. 16
    Марина Цветаева — Прохожий (Идешь, на меня похожий)
  480. 9
    Александр Пушкин — Элегия
  481. 21
    Борис Пастернак — Во всем мне хочется дойти
  482. 13
    Борис Пастернак — Февраль, Достать чернил и плакать
  483. 1
    Анна Ахматова — Какая есть, желаю вам другую
  484. 11
    Михаил Лермонтов — Как часто, пестрою толпою окружен
  485. 13
    Сергей Есенин — Лебедушка
  486. 10
    Сергей Есенин — Какая ночь, я не могу
  487. 7
    Афанасий Фет — Сияла ночь, Луной был полон сад
  488. 25
    Сергей Есенин — Гой ты, Русь, моя родная
  489. 3
    Сергей Есенин — Я последний поэт деревни
  490. 6
    Сергей Есенин — Я помню, любимая, помню
  491. 9
    Сергей Есенин — Шаганэ ты моя, Шаганэ
  492. 3
    Михаил Лермонтов — Из-под таинственной, холодной полумаски
  493. 0
    Николай Некрасов — Тишина
  494. 4
    Белла Ахмадулина — Я думала, что ты мой враг
  495. 4
    Агния Барто — Машенька
  496. 0
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  497. 3
    Федор Достоевский — Божий дар
  498. 22
    Афанасий Фет — Учись у них — у дуба, у берёзы
  499. 1
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  500. 2
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  501. 7
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  502. 9
    Эдуард Асадов — Она вошла, совсем седая
  503. 0
    Эдуард Успенский — Берегите игрушки
  504. 0
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  506. 0
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  508. 2
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  509. 0
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Отзывы: 5

  1. Вячеслав

    Это не просто литературный жанр! Перед вами целое наследие, которое надо хранить, уважать и передать будущим поколениям. Считаю, что стихи русских поэтов классиков — это поэзия души, самого ценного в человеке.

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  2. Кристина

    класс

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  3. Лиза Чешев

    Я хочу чтобы вы мне разрешили прочитать стих о Александр Сергейевич Пушкин зимнее утро

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  4. dak86

    классно

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  5. ТЭУФИЯ

    Стихи все очень хорошие, но почему нет стихов Габдулы Тукая? Его прекрасные стихи о прилежности , о труде, о любви к своей деревне мне в детстве читал папа. Стихи Тукая меня вдохновляли, только надо их правильно перевести с татарского.

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На протяжении последних веков бурно развивалась не только мировая литература, но также и русская, что является еще одним поводом для гордости. В частности выделяются достижения русских поэтов-классиков на фоне всех остальных.

Лучшие стихи русских классиков

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